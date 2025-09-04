|Back To News
Massive List of Sony Rebates On Dozens of Camera and Lenses - Avoid Tarrif Pricing Now
posted Thursday, September 4, 2025 at 3:06 PM EDT
Rebate windows like this Sony opportunity don’t come around often—typically once or twice a year—and this one lands at a key time for photographers. With tariff-driven price increases looming, today’s discounts aren’t just nice-to-have; they’re a smart way to lock in gear at pre-tariff pricing.
If you’ve been sitting on an upgrade plan and waiting for the right moment, this the one.
Sony Camera and Lens Rebates Overview September 2025
On the camera side, standouts include $600 off the flagship Alpha 1 for shooters who need speed and resolution in one body, $600 off the A7 IV as the do-everything hybrid, and $500 off the A7R V if you prioritize detail for landscape or studio work. Video-first creators should look closely at $400 off the A7S III and $300 off the ZV-E1, while travel and street photographers get compelling savings on the compact A7C II and A7CR.
Lens deals are equally good. $200 off the FE 24–70mm f/2.8 GM II hits the workhorse slot, $100 off the FE 200–600mm helps wildlife and sports shooters reach farther, and $100 off the FE 12–24mm f/2.8 GM covers ultra-wide needs. There’s true range of lenses here, not just older lenses. It's a rare chance to round out an E-mount kit intelligently
Sony Camera Rebates — Multi-Retailer Links
|Product
|Rebate
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony A1
|$600 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony A7R V
|$500 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony A7S III
|$400 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony A7CR (Silver)
|$300 off
|Amazon
|UNABLETOFIND
|UNABLETOFIND
|Sony A7CR (Black)
|$300 off
|Amazon
|UNABLETOFIND
|UNABLETOFIND
|Sony A7 IV
|$600 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony A7C II (Silver)
|$300 off
|Amazon
|UNABLETOFIND
|UNABLETOFIND
|Sony A7C II (Black)
|$300 off
|Amazon
|UNABLETOFIND
|UNABLETOFIND
|Sony ZV-E1 (White)
|$300 off
|Amazon
|UNABLETOFIND
|UNABLETOFIND
|Sony ZV-E1 (Black)
|$300 off
|Amazon
|UNABLETOFIND
|UNABLETOFIND
|Sony A7 III
|$500 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony A7C (Silver)
|$300 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony A6700
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony A6600
|$200 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony ZV-E10 II (Black)
|$100 off
|Amazon
|UNABLETOFIND
|UNABLETOFIND
|Sony A6400
|$150 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony ZV-E10 (Black)
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
Sony Lens Rebates — Multi-Retailer Links
|Product
|Rebate
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 12–24mm f/2.8 GM
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE PZ 28–135mm f/4 G OSS
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 100–400mm f/4.5–5.6 GM OSS
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 70–200mm f/2.8 GM OSS (II)
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 50mm f/1.2 GM
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 200–600mm f/5.6–6.3 G OSS
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 16–35mm f/2.8 GM (II)
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 14mm f/1.8 GM
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 24–70mm f/2.8 GM (II)
|$200 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony E 16–55mm f/2.8 G
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 70–300mm f/4.5–5.6 G OSS
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 24mm f/1.4 GM
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 35mm f/1.4 GM
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 50mm f/1.4 GM
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 85mm f/1.4 GM
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 24–240mm f/3.5–6.3 OSS
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 24–105mm f/4 G OSS
|$200 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 16–25mm f/2.8 G
|$100 off
|Amazon
|UNABLETOFIND
|Adorama
|Sony FE PZ 16–35mm f/4 G
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 70–350mm f/4.5–6.3 G OSS (APS-C)
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 24–50mm f/2.8 G
|$100 off
|Amazon
|B&H
|UNABLETOFIND
|Sony FE 20–70mm f/4 G
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony E 10–20mm f/4 PZ G (APS-C)
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony E 15mm f/1.4 G (APS-C)
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 20mm f/1.8 G
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony Vario-Tessar T* FE 24–70mm f/4 ZA OSS
|$200 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony E PZ 18–105mm f/4 G OSS
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 24mm f/2.8 G
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 40mm f/2.5 G
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 35mm f/1.8
|$100 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony E 11mm f/1.8 (APS-C)
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 50mm f/2.5 G
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 85mm f/1.8
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony E 35mm f/1.8 OSS (APS-C)
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony E 50mm f/1.8 OSS (Black, APS-C)
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony E 50mm f/1.8 OSS (Silver, APS-C)
|$50 off
|UNABLETOFIND
|B&H
|Adorama
|Sony E 30mm f/3.5 Macro (APS-C)
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama
|Sony FE 50mm f/1.8
|$50 off
|Amazon
|B&H
|Adorama