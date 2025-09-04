Previous Story Hollyland Announces the VenusLiv Air, a Compact 4K Streaming Camera
Massive List of Sony Rebates On Dozens of Camera and Lenses - Avoid Tarrif Pricing Now

by David Schloss

posted Thursday, September 4, 2025 at 3:06 PM EDT

Rebate windows like this Sony opportunity don’t come around often—typically once or twice a year—and this one lands at a key time for photographers. With tariff-driven price increases looming, today’s discounts aren’t just nice-to-have; they’re a smart way to lock in gear at pre-tariff pricing.

If you’ve been sitting on an upgrade plan and waiting for the right moment, this the one. 

Sony Camera and Lens Rebates Overview September 2025

On the camera side, standouts include $600 off the flagship Alpha 1 for shooters who need speed and resolution in one body, $600 off the A7 IV as the do-everything hybrid, and $500 off the A7R V if you prioritize detail for landscape or studio work. Video-first creators should look closely at $400 off the A7S III and $300 off the ZV-E1, while travel and street photographers get compelling savings on the compact A7C II and A7CR.

Lens deals are equally good. $200 off the FE 24–70mm f/2.8 GM II hits the workhorse slot, $100 off the FE 200–600mm helps wildlife and sports shooters reach farther, and $100 off the FE 12–24mm f/2.8 GM covers ultra-wide needs. There’s true range of lenses here, not just older lenses. It's  a rare chance to round out an E-mount kit intelligently

 

Feature

HERO

Osmo Action 5 Pro

HERO13 Black

Insta360 X5

Battery

1,255 mAh (~1 hr)

~4 hr (1080p)

1,900 mAh (~1.5 hr)

2,400 mAh (~3 hr)

Storage

microSD

64 GB built-in + microSD

microSD

microSD

Resolution

4K / ~10 MP

4K120, 40 MP

5.3K60, 27 MP

8K 360°

Weight

86 g

~178 g (est.)

154 g

200 g

Dimensions

~56.6×47.7×29.4 mm

71.8×50.8×33.6 mm

46×124.5×38.2 mm

Screens

Rear only

Front & rear OLED

Rear + small front

None

Tracking

No

Yes

No

Yes

GPS

Yes

Yes

Yes

No

HDR

No

Yes

Yes

Yes

Stabilization

HyperSmooth

RockSteady

HyperSmooth 6.0

FlowState

Slow Motion

Yes

1080/960 fps

2.7K240

Yes

Time Lapse

Yes

Yes

Yes

Yes

Voice Control

Yes

Yes

Yes

Yes

Waterproof

10 m

20 m

10 m

15 m

 

 

 

Sony Camera Rebates — Multi-Retailer Links

Product Rebate Amazon B&H Adorama
Sony A1 $600 off Amazon B&H Adorama
Sony A7R V $500 off Amazon B&H Adorama
Sony A7S III $400 off Amazon B&H Adorama
Sony A7CR (Silver) $300 off Amazon UNABLETOFIND UNABLETOFIND
Sony A7CR (Black) $300 off Amazon UNABLETOFIND UNABLETOFIND
Sony A7 IV $600 off Amazon B&H Adorama
Sony A7C II (Silver) $300 off Amazon UNABLETOFIND UNABLETOFIND
Sony A7C II (Black) $300 off Amazon UNABLETOFIND UNABLETOFIND
Sony ZV-E1 (White) $300 off Amazon UNABLETOFIND UNABLETOFIND
Sony ZV-E1 (Black) $300 off Amazon UNABLETOFIND UNABLETOFIND
Sony A7 III $500 off Amazon B&H Adorama
Sony A7C (Silver) $300 off Amazon B&H Adorama
Sony A6700 $100 off Amazon B&H Adorama
Sony A6600 $200 off Amazon B&H Adorama
Sony ZV-E10 II (Black) $100 off Amazon UNABLETOFIND UNABLETOFIND
Sony A6400 $150 off Amazon B&H Adorama
Sony ZV-E10 (Black) $100 off Amazon B&H Adorama

Sony Lens Rebates — Multi-Retailer Links

Product Rebate Amazon B&H Adorama
Sony FE 12–24mm f/2.8 GM $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE PZ 28–135mm f/4 G OSS $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 100–400mm f/4.5–5.6 GM OSS $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 70–200mm f/2.8 GM OSS (II) $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 50mm f/1.2 GM $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 200–600mm f/5.6–6.3 G OSS $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 16–35mm f/2.8 GM (II) $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 14mm f/1.8 GM $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 24–70mm f/2.8 GM (II) $200 off Amazon B&H Adorama
Sony E 16–55mm f/2.8 G $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 70–300mm f/4.5–5.6 G OSS $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 24mm f/1.4 GM $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 35mm f/1.4 GM $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 50mm f/1.4 GM $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 85mm f/1.4 GM $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 24–240mm f/3.5–6.3 OSS $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 24–105mm f/4 G OSS $200 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 16–25mm f/2.8 G $100 off Amazon UNABLETOFIND Adorama
Sony FE PZ 16–35mm f/4 G $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 70–350mm f/4.5–6.3 G OSS (APS-C) $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 24–50mm f/2.8 G $100 off Amazon B&H UNABLETOFIND
Sony FE 20–70mm f/4 G $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS $100 off Amazon B&H Adorama
Sony Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA $100 off Amazon B&H Adorama
Sony E 10–20mm f/4 PZ G (APS-C) $100 off Amazon B&H Adorama
Sony E 15mm f/1.4 G (APS-C) $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 20mm f/1.8 G $100 off Amazon B&H Adorama
Sony Vario-Tessar T* FE 24–70mm f/4 ZA OSS $200 off Amazon B&H Adorama
Sony E PZ 18–105mm f/4 G OSS $100 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 24mm f/2.8 G $50 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 40mm f/2.5 G $50 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 35mm f/1.8 $100 off Amazon B&H Adorama
Sony E 11mm f/1.8 (APS-C) $50 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 50mm f/2.5 G $50 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 85mm f/1.8 $50 off Amazon B&H Adorama
Sony E 35mm f/1.8 OSS (APS-C) $50 off Amazon B&H Adorama
Sony E 50mm f/1.8 OSS (Black, APS-C) $50 off Amazon B&H Adorama
Sony E 50mm f/1.8 OSS (Silver, APS-C) $50 off UNABLETOFIND B&H Adorama
Sony E 30mm f/3.5 Macro (APS-C) $50 off Amazon B&H Adorama
Sony FE 50mm f/1.8 $50 off Amazon B&H Adorama

 

